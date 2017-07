Wessel van Diepen verkoopt woning

Producer Wessel van Diepen wilde van het pand af waarin zijn ex Irene van de Laar met hun dochtertje India woonde. Het huis in Oud-Zuid is bepaald geen slechte investering gebleken voor de radiomiljonair.

In 2002 kocht Van Diepen het huis voor 955.000 euro. Hij heeft het nu van de hand kunnen doen voor een bedrag rond de vraagprijs van 1.525.000 euro. Mogelijk is er zelfs meer betaald, afgaande op de verkooptijd van nog geen maand.

Het huis was hypotheekvrij, waardoor de volledige opbrengst terugkomt bij Van Diepen en zijn vriendin Daphne Bunskoek, die zelf samen elders in de hoofdstad wonen.