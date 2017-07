Ook de Britse singer-songwriter Nick Mulvey, de Afrikaanse danceband Orchestra Baobab en de Amerikaanse auteur Lidia Yuknavitz zijn te zien en te horen.

Het festival, dat is gericht op een mengvorm van literatuur, film en muziek, vindt van 2 tot en met 4 november plaats in en rond het poppodium Paard (voorheen bekend als Paard van Troje) in Den Haag.