Broers Waddinxveen spelen Kameleon-tweeling

19 min geleden

De tweelingbroers Duke en Scott uit Waddinxveen gaan de rollen van Hielke en Sietse Klinkhamer spelen in de nieuwe Kameleonserie die KRO-NCRV laat maken. De 12-jarige broertjes bleven over uit een groep van meer dan honderd eeneiige tweelingen die zich hadden aangemeld na de oproep begin mei. De opnamen starten deze zomer in Friesland.