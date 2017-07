Helga van Leur keert wekelijks terug op tv

„Geen weerpraatje van vier minuten, maar ik mag tien minuten de breedte in over het weer, het klimaat en duurzaamheid”, voorspelt Helga, die afgelopen vrijdag na twintig jaar haar laatste weersverwachting uitsprak bij RTL Nieuws. Dat haar comeback zo snel zou volgen, had ook Helga zelf niet verwacht.

„De aandacht die er voor mijn afscheid was vond ik heel bijzonder. De reacties van kijkers vond ik overweldigend. Het was een roes waarin ik zat. Zaterdag toen ik weer wakker werd had ik een geestelijke kater”, vertelt Helga. „Ik ben dankbaar dat ik het al die jaren heb mogen doen en dat het een mooi afscheid was. Toch wilde ik niet definitief afscheid nemen van televisie. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten, ook voor televisie, maar ik had niet gedacht dat RTL dat zo voortvarend zou oppakken.”

Spannend

Helga van Leur hoopt op een ’regen van vragen’ van kijkers zodat ze de komende acht weken genoeg heeft te vertellen in RTL Summer Night. „Best spannend, iets uitleggen aan een tafel van een talkshow. Het loopt zoals het loopt en ook de gasten aan tafel mogen zich erin mengen”, zegt Helga. „Het gaat om de verwondering die bij de kijkers leeft”, vertelt ze over de mogelijke gespreksonderwerpen.

Gespreksstof heeft ze genoeg. „Waarom onweert het vaker in Zuid-Europa? Waarom is de ene zomer verregend en de andere niet? Waarom is het lastig om het weer te voorspellen? Waarom is het klimaatakkoord zo belangrijk? Hoe werken onweersbuien en waarom zijn er geen tornado’s in Nederland? En waarom schijnt de zon vaker op de Wadden en is het ’s zomers heter in Hoek van Holland dan in Limburg. Ik behandel alles waar de kijker zich over verwondert. Dus kom maar op met foto’s en filmpjes met ingewikkelde vragen. Die oproep wil ik doen.”