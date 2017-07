"Ik ben even afwezig geweest door een burn-out, even iets te veel drukte, persoonlijke omstandigheden, verhuizen/verbouwen etc even te veel tegelijk."

In de bijbehorende video vertelt ze dat ze de afgelopen tijd vooral veel boeken gelezen heeft en aan haar vijver gezeten heeft. "Maar ik ben nu weer verder aan de slag met een paar leuke projecten. Ga dat zien dus."

De voormalige Playmate laat in het midden welke projecten dat zijn. Zimra onthulde eerder al dat ze eetproblemen had.