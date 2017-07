’Geheime dienst ondervraagt Kathy Griffin’

Griffin deed in mei mee aan een fotoshoot, waarbij ze poseerde met een bebloed nephoofd van Donald Trump. Ze kwam daardoor enorm onder vuur te liggen en werd onder meer ontslagen als presentatrice van de jaarlijkse oudejaarsuitzending van CNN. Later bood ze haar excuses aan voor de foto. „Het spijt me. Ik ben te ver gegaan. Ik zat fout”, liet ze in een video die ze op social media plaatste weten.

Kathy Griffin Beheads Donald Trump in Shocking Photo Shoot (PHOTO) https://t.co/UM9GHRrFf5 — TMZ (@TMZ) 30 mei 2017

De geheime dienst meldde destijds meteen werk te maken van de zaak. „Dreigementen aan het adres van de beschermelingen van de Geheime Dienst hebben de hoogste prioriteit van al onze onderzoeken”, verklaarde de dienst op Twitter.

Threats made against @SecretService protectees receive the highest priority of all of our investigations. #ProtectionNeverRests — U.S. Secret Service (@SecretService) 30 mei 2017

Ondanks haar verontschuldigingen, haalde Kathy op een persconferentie begin juni uit naar de familie Trump. De komiek beschuldigde de president en zijn vrouw ervan haar zodanig te pesten, dat het haar leven zou ruïneren. Zowel Donald als Melania Trump heeft laten weten de actie van Kathy te verachten. De foto zou volgens het paar vooral moeilijk zijn geweest voor de jongste zoon van de president, de 11-jarige Barron.