John Ewbank lijdt verlies op sloopvilla

De muziekproducent vroeg 2.195.000 euro voor de oude villa, die hij zelf aan sloop toe vond. Daarom bood hij het geheel vooral aan als bouwkavel. John liet een plan tekenen voor een nieuwe villa, dat al goedgekeurd werd door de welstandscommissie van de gemeente.

Het terrein is 4.015 vierkante meter groot, ligt op een idyllische locatie in Laren, midden in de Gouden Driehoek, aan de achterzijde grenzend aan klein weiland, maar ook op loopafstand van het centrum van Laren.

De componist van Marco Borsato betaalde in 2000 zelf nog 2.162.500 euro voor de villa. Hij lijdt nu flink verlies, want het is verkocht voor 1.830.000 euro.