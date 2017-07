Zara Larsson zingt niet op koninklijk feest

Vast onderdeel van Victoria's verjaardagsfeest op Öland is een concert waarvoor een keur aan vooral jonge of aankomende Zweedse artiesten wordt gevraagd. De koninklijke familie zit op de eerste rij en een samenvatting van het evenement wordt later op de avond uitgezonden op de nationale televisie.

Zara heeft ondanks het weigeren van de uitnodiging samen met haar moeder een ontmoeting gehad met kroonprinses Victoria en prins Daniel op Haga Slott, waar ze lunchten met het paar. „Een geweldige belevenis”, aldus moeder Agnetha tegen vrouwenblad Svensk Damtidning.