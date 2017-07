Van der Ham voorman vrije theaterproducenten

Branchevereniging VVTP is in 2000 opgericht. Volgens zegsman directeur Jort Vlam is Boris van der Ham de ideale voorzitter: "Met zijn politieke en bestuurlijke ervaring betekent hij nu al veel voor onze vereniging en bovendien is hij van oorsprong acteur. Het theaterbloed stroomt door zijn aderen!"

Het bestuur van de VVTP bestaat verder uit Barbara Wittebol (productioneel directeur Stage Entertainment), Matthijs Bongertman (directeur Senf Theaterpartners), Inge Bos (directeur Bos Theaterproducties) en Fred Boot (directeur NEW Productions).