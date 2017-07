Advocaat stelde The Hoff voor aan André Rieu

Dat The Hoff de komende dagen Looking For Freedom over het Vrijthof schalt, stond als een paal boven water. “Die moet ik natuurlijk doen, dat was mijn single”, zegt David over het nummer waarmee hij eind jaren tachtig een hitje scoorde.

De Amerikaan zingt ook Paloma Blanca. “Toen dat werd voorgesteld vond ik het heel grappig, maar twijfelde ik wel.” Hasselhoff werd overgehaald toen hij hoorde dat het publiek aan zijn voeten zou liggen als hij de hit van de George Baker Selection zingt. “Dus ik heb een manier gevonden om het te zingen, met veel vibrato.”

Disneyland

Tijdens de repetities kwam André nog met een suggestie: Love Me Tender. “Dan zing ik soms met een akoestische gitaar, maar toen begon hij het te spelen met het volledige orkest.” Daarvan schrok David, die zich realiseerde dat hij aan de bak moest. “Het is een prachtig nummer, het is een eer het met een orkest te mogen spelen.”

Volgens The Hoff zijn er veel overeenkomsten tussen hem en Rieu. “Hij is echt de baas van de show, dat wil ik ook altijd zijn. Maar ik kan veel van deze man leren, en dat doe ik ook. We kunnen het goed vinden.” David en zijn verloofde hebben, net als Rieu, een zwak voor Maastricht. “We vinden het geweldig, het is net Disneyland.”

Achtervolgd

De Baywatch-acteur vindt het “fantastisch” deel uit te mogen maken van de grootse concertreeks van André Rieu op het Vrijthof. “Het is een geweldig evenement, ik bewonder de productie. Om hier deel van uit te mogen maken is echt cool.”

Hasselhoff is niet in zijn eentje afgereisd naar Maastricht, ook de ster uit The Knight Rider, de andere successerie waarin David speelde, is van de partij. The Hoff komt op in Kitt, de auto vol snufjes uit The Knight Rider. “Ik word over de hele wereld achtervolgd door auto’s.”