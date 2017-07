GOT-actrice kampte met depressie tijdens filmen

„Ik had een postnatale depressie, maar wist dit niet” vertelt Lena aan The Edit. „Ik ging langs bij de dokter voor een controle en barstte in huilen uit. Ze vertelde me dat ik een postnatale depressie had en ik vroeg ’Is dat zo? Waarom?’.”

Ze vervolgt: „Ik had een geweldige vent, maar ik draaide het eerste seizoen van Game of Thrones, terwijl ik tegelijkertijd het moederschap uitvogelde en op persoonlijk vlak een rare periode had. Het was best lastig.”

Lena is moeder van zoontje Wylie (7) en een tweejarig meisje genaamd Teddy. De ster uit de serie wil niet bekendmaken wie Teddy’s vader is.