Cosby opnieuw voor de rechter wegens misbruik

Cosby moet zich op 6 november weer melden in de rechtbank, meldt Reuters. De 79-jarige komiek stond vorige maand ook al voor de rechter in Pennsylvania, maar toen konden de juryleden het onderling niet eens orden over de vraag of Cosby schuldig is. Daarom werd de zaak nietig verklaard. De aanklagers lieten direct weten de zaak over te willen doen.

Cosby stond terecht wegens het aanranden van Andrea Constand. Hij zou haar in 2004 hebben gedrogeerd en misbruikt in zijn huis. Tientallen andere vrouwen beweren ook te zijn misbruikt door de komiek, maar veel van die zaken zijn verjaard.