LCD Soundsystems Gavin Russom is transgender

De 43-jarige zegt in het gesprek: "Dit is het vijfde decennium waarin ik leef. In al die periodes was er wel een keer waarop ik geprobeerd heb te zeggen: Ik ben transgender. Zelfs voordat dat woord bestond."

Gavin, die haar naam behoudt, zegt veel steun te hebben gehad van de andere bandleden van LCD Soundsystem. De band ging in 2011 uit elkaar maar kondigde begin 2016 een reünie aan voor dit jaar, compleet met wereldtournee die in september Paradiso in Amsterdam aandoet. Gavin wilde zichzelf daarbij niet meer verloochenen, vertelt ze in het interview. "Mijn lichaam wees dat af zoals het nu weigert een mannentoilet te gebruiken, of aan te worden gesproken met 'meneer'".