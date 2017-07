Vrouw van Marvellegende Stan Lee overleden

Joan en Stan waren 69 jaar getrouwd. Volgens een woordvoerder stierf zij "vredig en omringd door haar familie". Deadline schrijft dat het Joan was die Stan eind jaren veertig aanraadde over superhelden te schrijven die niet perfect waren. Daarop creëerde hij samen met Jack Kirby de Fantastic Four. Later volgden onder meer Spider-Man, X-Men en Dr. Strange.

Stan heeft in alle films rond zijn superhelden een klein rolletje, en ook Joan dook zo nu en dan op op het witte doek. Meest recentelijk was zij samen met Stan te zien in X-Men: Apocalypse van vorig jaar.

De nog altijd erg actieve Stan (94) heeft voor de komende tijd verschillende grote evenementen op de agenda staan, waaronder optredens op fanbeurs Comic-Con eind van de maand, Disney-evenement D23 volgende week en op zijn eigen retroperspectief in augustus in Los Angeles. Het is niet duidelijk of deze plannen doorgaan na het overlijden van zijn vrouw. De woordvoerder stelde donderdag: "De familie vraagt om tijd om te rouwen en privacy in deze moeilijke tijd."