SBS6 zoekt quizmasters voor De perfecte vraag

De zender plaatste vrijdag een oproep en zoekt kandidaten die hun eigen quizvragen meenemen naar de studio. Daarmee kunnen ze een geldbedrag winnen. In de eerste ronde gaat het erom dat de quizmaster zoveel mogelijk punten verzamelt. De perfecte vraag is een vraag waar de helft van de mensen in het publiek een goed antwoord op geeft en de andere helft een fout antwoord.

Als 51 van de 100 mensen uit het publiek een fout antwoord geven, is de vraag te moeilijk en scoort de quizmaster nul punten. De quizmaster met de hoogste score neemt plaats op de hotseat en wacht af hoe de volgende quizmaster het ervan afbrengt. De laatste kandidaat die op de hotseat zit is de finalist.

Een woordvoerder van SBS6 wilde nog niet kwijt wanneer de Talpa-show wordt uitgezonden.