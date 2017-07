Graffiti-rechtszaak Justin Bieber gesloten

Een Braziliaanse rechter besloot de zaak te sluiten nadat het 23-jarige tieneridool 6000 dollar (5250 euro) doneerde aan een ziekenhuis in Rio de Janeiro, meldt de BBC.

Bieber was aangeklaagd voor vandalisme nadat hij de muur van een verlaten hotel had beklad. De zanger had toentertijd toestemming om op een ander gebouw graffiti te spuiten. Maar in een poging fans te ontwijken, koos hij voor het hotel. Tot woede van politieagenten.

In Brazilië kun je voor graffiti spuiten tot een jaar cel krijgen.