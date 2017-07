Het Temptationkoppel deelt alles van hun reis op het YouTube-kanaal ’Pom & Merijn On The Road’. In een van de vlogs filmen ze een excursie, waarvoor ze een grot bezichtigen. In de grot kan je vanaf een platform in het water springen. Pommeline durft de plank van 10 meter aan, schrijft HLN.be.

Ze komt echter slecht terecht en valt hard op haar linkerzij. Met een paar gekneusde ribben en een heleboel blauwe plekken komt ze er eigenlijk nog goed vanaf. De volgende dagen zal ze het waarschijnlijk een stuk rustiger aan moeten doen.