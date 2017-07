Clown Bassie zou alles zo overdoen

“Als ik het over zou moeten doen, inclusief alle makken, dan zou ik het weer zo doen”, blikte Bas bij RTL terug op zijn leven als clown Bassie. Aad heeft warme herinneringen aan de laatste avonturenserie van het duo, Bassie en Adriaan op reis door Amerika. “Ik wilde als kind al naar Amerika”, zei de 74-jarige Aad. “Maar we kwamen uit een arm gezin en m’n moeder zei: dat gaat nooit lukken jongen.”

Bas kampte de laatste maanden met zware gezondheidsproblemen. Inmiddels gaat het weer beter met de 81-jarige clown, die een auto-immuunziekte heeft. “Ik kan lopen zonder krukken in huis en voor de rest is het op straat behelpen. Ik heb een lieve vrouw die me veel rijdt en ik heb tegenwoordig een scootmobiel.”