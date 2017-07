Stutterheim: We hebben de wereld veroverd

De meer dan 750 pagina's dikke pil van journalist Gert van Veen vertelt het complete verhaal van hoe de vriendenclub uit Landsmeer de grootste dancefeestorganisator ter wereld wist op te bouwen. Volgens Stutterheim komt in dit vervolg op Release uit 2004 de sprong naar het grote bedrijf meer naar voren. ''Met meer partners en meer drama. Ook de dingen die niet goed gingen. De grote pieken en dalen.''

Stutterheim stapte twee jaar geleden uit de organisatie. Hij nam afscheid op de vijftiende editie van Sensation. ''Het voelde wel natuurlijk om te stoppen. Je wordt ouder, we kregen een derde kindje en ik luisterde al bijna dertig jaar naar die muziek. Dan voel je dat het minder leuk wordt, zwaarder. Ik heb nog geen minuut spijt gehad dat ik ben weggegaan.''

Bijzonder

Hij kijkt terug op een bijzondere tijd. ''We hebben heel veel mensen in Nederland en de wereld een toffe tijd bezorgd. Ik heb de hele wereld kunnen zien en ongelofelijk gelachen met mijn vrienden. Al hadden we, zoals je in het boek kunt lezen, ook wel eens ruzie.'' Het was volgens Stutterheim hard werken. ''Dingen doen die nog nooit zijn gedaan. Toen we met een feest in een voetbalstadion kwamen, dachten mensen dat we gek waren. We brachten de eerste dj in concert: Tiësto. Dat was nog nooit gebeurd en daar stonden we om bekend.''

Het was volgens de oprichter ''veel doen, vooral op buikgevoel''. ''Het overkomt je allemaal. We hebben weinig vooraf uitgestippeld. Er kwam veel op ons pad, zoals het radiostation. Ineens werd er een frequentie geveild en toen was het de vraag: meedoen of niet. Daar hebben we niet langer dan een halve dag over nagedacht.'' Door grote risico's te nemen, ging het ook bijna mis. Zo ontsnapte ID&T op het nippertje aan een faillissement.

Een derde uitgave van het boek komt er als het aan Stutterheim ligt niet. ''Zo groots en meeslepend als het is geweest, wordt niet overtroffen.'' Over de toekomst van ID&T zegt hij: 'Ik hoop dat ze nog veel lol hebben en mooie feesten organiseren. Dat is waar het uiteindelijk echt om gaat.''