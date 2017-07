Familieshow voor Winston Gerschtanowitz

“Het is een grote familieshow voor jong en oud waarin letterlijk alles kan”, vertelde Winston over zijn nieuwe programma. “Muziek maken, zingen, maar ook iemand die aan bodypainting doet en levende schilderijen maakt. Of heb je een huisdier dat iets ongelofelijk goed kan, dan ben je ook welkom in het circus.”

De deelnemers, die zich vanaf nu op kunnen geven, moeten meer doen dan hun act laten zien op het podium. “In dit programma battle je altijd tegen een ander.” Vervolgens stemmen de 250 mensen in het publiek wie van de twee kandidaten beter was. “En dan is het aan de twee kandidaten om in te schatten of zij zelf denken of ze de beste of een na beste zijn geworden. Als ze dat goed hebben, kunnen ze een geldbedrag winnen.”

Winston maakte vier maanden geleden zijn debuut bij SBS6. De presentator nam na jaren afscheid van RTL, onder meer omdat hij de ambitie had grote studioprogramma’s te presenteren. Winston realiseerde zich dat die ambities niet haalbaar waren bij die zender.