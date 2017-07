premium

Laatste Sensation kleurt ArenA wit

38 min geleden

Met een 'Ode to Sensation' komt er zaterdagnacht een eind aan het legendarische dancefeest Sensation. Althans in Nederland. In het buitenland wordt Sensation nog volop georganiseerd, maar in de Amsterdam ArenA wordt het tijd voor een ander dansfeest, vindt organisator ID&T.