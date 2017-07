Film met Tygo Gernandt wint Spaanse prijzen

Het in samenwerking met Zuid-Afrika gemaakte The Wound, over een jonge fabrieksarbeider die terugkeert naar het platteland, won de prijs voor beste speelfilm en die voor de beste acteur ( Nakhana Touré). De Pools-Nederlandse coproductie Satan Said Dance, met een grote rol voor de Nederlandse acteur Tygo Gernandt, kreeg de awards voor beste actrice en beste camerawerk.

The Wound is een controversiële film, omdat het verhaal veel onderwerpen aansnijdt die in Zuid-Afrika taboe zijn, zoals homoseksualiteit en besnijdenis. Het drama ging eerder dit jaar in première op het prestigieuze Sundance-festival. De film beleeft in augustus de Nederlandse première op het World Cinema Festival in Amsterdam.

Satan Said Dance vertelt over een 27-jarige vrouw die er drie vriendjes, een vriendin en een minnaar op na houdt. Gernandt speelt de rol van een van de drie vriendjes, een gevierde en succesvolle buitenlandse fotograaf gemodelleerd naar Terry Richardson.