Golden Earring weer naar rechter om contract

De formatie van George Kooymans, Barry Hay en Cesar Zuiderwijk zegde alle contracten met uitgeverij Nanada op in 2010. De muzikanten vonden dat Willem van Kooten, van wie Nanada is, te weinig deed om de muziek van Golden Earring te promoten.

De rechtbank gaf de band gelijk. Maar omdat de muzikanten nooit eerder bij Van Kooten hun onvrede hadden aangegeven, mocht de opzegging pas ingaan in augustus 2011.

Beide partijen gingen in cassatie. Nanada stelt dat de overeenkomsten met de band niet tussentijds opzegbaar zijn. De contracten lopen volgens Nanada pas af zeventig jaar na het overlijden van het laatste bandlid. De band wil dat de ontbinding van de contracten met terugwerkende kracht eerder ingaat. De muzikanten stellen wél eerder te hebben aangegeven dat zij ontevreden waren over het werk van Van Kooten en zijn bedrijf.

Nieuwe wet

De Hoge Raad heeft besloten dat de zaak over moet. De raad gaf beide partijen gelijk. De band zou voor het opzeggen van de contracten een goede, zwaarwegende reden hebben moeten aandragen. Bovendien is eind 2015 een nieuwe wet van kracht geworden. Deze biedt auteurs de mogelijkheid overeenkomsten over muziekuitgaven te ontbinden als de uitgever het werk onvoldoende heeft gedaan om de exploitatie van de nummers te bevorderen.

Het is niet duidelijk wanneer de zaak nu opnieuw dient.