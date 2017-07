Echte Dokter Deen is blij met einde serie

Dat vertelt hij zaterdag in een interview met Omrop Fryslân. Deen was bijna vijftien jaar lang de enige arts op Vlieland. Hij was niet alleen huisarts, maar ook veearts en tandarts. Dankzij columns in lokale media leerde scenarist Edwin de Vries hem kennen. Deen werd overigens keurig benaderd over het plan.

''Ik had drie voorwaarden'', vertelt hij. ''Dat het volledige huisartsenvak aan bod kwam, dat niemand herkenbaar zou zijn en dat er zo veel mogelijk op Vlieland gedraaid zou worden.'' Aan die drie verzoeken hebben De Vries en Omroep Max zich altijd gehouden. Daarom kijkt de nu 75-jarige eilandbewoner wel zeer tevreden terug op de serie.

In de serie is Dokter Deen overigens een vrouw, een rol die wordt gespeeld door Monique van de Ven. Het echte gezin Deen verhuisde 25 jaar geleden vanuit 'grote stad' Goes naar Vlieland. ''Je komt in een wereld die je als stads-huisarts niet gewend bent'', blikt hij daarop terug. ''Mijn eerste patiënt was een hond. Ik heb de dierenarts op Terschelling gebeld wat ik moest doen.''