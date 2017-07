Lumiere zet Millennium-films op thrillersite

De Millennium-boeken en -films zijn al jarenlang mateloos populair. Er werden wereldwijd tientallen miljoenen exemplaren verkocht. De eerste film, Mannen die vrouwen haten, kreeg een Amerikaanse remake, waarin de Nederlandse acteur Yorick van Wageningen een belangrijke bijrol speelde.

Lumiere lanceerde vorige week het nieuwe digitale platform, waarop al tientallen toonaangevende misdaad- en dramaseries worden aangeboden. Voor een klein bedrag zijn populaire series als Borgen en Top of the Lake in hoge kwaliteit te bekijken. Het aanbod wordt doorlopend ververst en aangevuld.