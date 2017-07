Acteur Frits Lambrechts keert terug in Cars

Lambrechts deed de laatste jaren niet veel stemmen in animatiefilms meer. In het verleden was hij wel te horen in hits als Finding Nemo, Up en De Reddertjes.

Eerder werd al gemeld dat onder meer Ad Visser, John Kraaijkamp, Jorgen Raymann en Rob van de Meeberg hun stemmen lenen aan personages in de Nederlandse versie van Cars 3. In het derde deel moet de belangrijke raceauto Bliksem McQueen na een ongeluk weer heel hard trainen om in vorm te komen voor een belangrijke race tegen zijn grote concurrent Jackson Storm.

Cars is een van de populairste filmseries van producent Pixar. De vorige twee delen, uit 2006 en 2011, brachten wereldwijd meer dan een miljard dollar op. Cars 3 draait vanaf 12 juli in de Nederlandse bioscopen.