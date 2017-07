’Nieuwe vriendin verliet man voor Ben Affleck’

Lindsay trouwde met haar NBC-collega Kevin in 2010. Ondanks dat, claimt een insider dat haar relatie met de 44-jarige Ben ervoor gezorgd heeft dat ze wilde scheiden. „Ze was getrouwd, had een baby, maar verliet haar man om met Ben samen te zijn” verklaart een bron rondom Ben en Jennifer Garner aan UsWeekly.

Dezelfde bron beweert dat Lindsay regelmatig naar Los Angeles reist om talenten te vinden voor Saturday Night Live, waarvan ze producer is. Maar dat zou niet de enige reden zijn, want tegelijkertijd spendeerde ze heel wat tijd met Ben. Ondertussen was Affleck al die tijd nog getrouwd met Jennifer. In 2015 maakten de twee officieel bekend dat ze een punt achter hun huwelijk zouden zetten.

De romance tussen Lindsay en Ben zou drie jaar geleden al begonnen zijn. „Ze hadden geen gewone afspraakjes, ze hadden een affaire! Ze hadden seks met elkaar, stuurde elkaar lieve berichtjes en zagen elkaar zo vaak als mogelijk was” aldus de insider. Deze affaire zou in 2015 aan het licht gekomen zijn. Jennifer en Lindsay’s man Kevin zouden er toen verscheurd van verdriet door zijn.

Vorige week werden de acteur en de SNL-producer samen gespot in Londen.