True Blood-acteur Nelsan Ellis (39) overleden

Dat heeft zijn manager bevestigd aan The Hollywood Reporter. „ Nelsan is overleden na hartfalen. Hij was een groot talent en zijn woorden en aanwezigheid zullen voor altijd gemist worden.”

Nelsan werd vooral bekend door zijn rol in de HBO-serie True Blood. HBO laat in een verklaring weten: „Nelsan was lang lid van de HBO-familie en zijn fantastische rol als Lafayette zullen we ons voor altijd herinneren. Nelsan zal heel erg gemist worden bij zijn fans en door ons allemaal bij HBO.”

Hij laat een zoon, Breon, achter.