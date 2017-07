Green Day onder vuur na concert in Spanje

Zo’n 25 minuten voordat Green Day het podium op moest, stortte een artiest tijdens een stunt van grote hoogte op de grond. De man overleefde zijn val niet. Het publiek op het Mad Cool festival in Madrid was getuige van het dodelijke ongeluk. Ondanks dat begon Green Day toch met het optreden. Op social media werd dat de band en de organisatie niet in dank afgenomen.

In een verklaring op de eigen website laat Green Day zaterdag weten dat de bandleden niets wisten van het ongeluk. Pas toen ze van het podium kwamen, hoorden ze wat er was gebeurd.

Het Mad Cool festival in Madrid begon op donderdag. Zaterdag wordt het festival afgesloten met een optreden van Kings Of Leon. In de afgelopen dagen waren er optredens van Wilco, Foo Fighters, Alt-J, George Ezra, The Lumineers en The Amsterdammers, een band uit Madrid die volgens hun biografie ook daadwerkelijk in onze hoofdstad op straat heeft gespeeld.