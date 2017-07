Blac Chyna wil straatverbod voor Rob Kardashian

Op Twitter schrijft de advocaat: „Ik vertegenwoordig Blac Chyna. Ik heb Rob Kardashian net laten weten dat we maandag naar de rechtbank gaan om een straatverbod te regelen.” Volgens TMZ zou Rob dan zeker 100 meter uit de buurt van zijn ex moeten blijven en geen pikante foto’s meer van haar mogen plaatsen.

Als hij de regels zou overtreden, moet hij mogelijk de gevangenis in. Afgelopen week plaatste Rob meerdere naaktfoto’s van Blac op social media.

I represent Blac Chyna. I just gave Rob Kardashian notice that we'll be in court Monday seeking restraining orders against him. More to come