Boer Zoekt Vrouw-boer Leo getrouwd

Aan de website van het programma vertelt Leo: „ Eline woont een kilometer of tien verderop. Ik heb haar opgehaald met de trekker. Toen stond ze bovenaan de trap te wachten in haar mooie witte jurk. M’n nieuwe vrouw is met de trekker naar het gemeentehuis gereden en ik mocht ernaast zitten.”

Leo deed in 2015 mee aan het programma. Zijn verhaal maakte destijds veel indruk. Na acht maanden huwelijk overleed namelijk zijn vrouw. Via Boer Zoekt Vrouw hoopte hij een nieuwe liefde te vinden. Die vond hij uiteindelijk bij de twintig jaar jongere Eline. De twee verwachten in oktober hun eerste kindje. Of het een jongetje of een meisje wordt, willen ze niet weten. “Daar komen we met de geboorte wel achter! De kinderkamer wordt in ieder geval wit met groen, het kan dus alle kanten op.”