Bartho Braat in 360 graden-thriller

De thriller, die 14 juli in première gaat, maakt gebruik van zogenoemde 360 graden-techniek, die de kijker de gelegenheid geeft zelf te bepalen in welke richting hij of zij kijkt terwijl de gebeurtenissen zich voltrekken. Hierdoor ervaart elke kijker dus een hele andere film. Wraak is gedraaid met een Sphere Optics 360-lens. Hiervan bestaan er volgens de makers maar vier in de wereld.

Wraak vertelt over een groep studenten die een weekend doorbrengen aan het strand. Zij belanden in een duinhotel dat wordt gerund door een zonderlinge man (Bartho Braat) en zijn getraumatiseerde zoon (Niek Roozen). Wraak beleeft de première in VondelCS in Amsterdam en is daarna in vier delen te vinden op Facebook. De film is een productie van Tuvalu Media, AVROTROS en het Mediacollege Amsterdam.

„Dit verhaal kun je ook op de ouderwetse manier vertellen, alleen geeft het 360 ° -effect iets extra’s”, vertelt regisseur Raymond Grimbergen. „Je kunt om je heen kijken en dingen zien, die anderen niet zien. Daardoor kun je ook andere dingen te weten komen over het verhaal.”

Volgens mede-regisseur Melcher Hillmann ontdekken kijkers aan de hand van diverse hints wat er buiten het gezichtsveld gebeurt. „Er zijn steeds allerlei verhaallijntjes door elkaar verweven. De kijker wordt hierop gewezen door middel van bijvoorbeeld geluid. Je hoort ineens iets achter je of de acteurs leiden je naar een bepaalde richting.”