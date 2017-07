premium

Charles op bezoek in 'prinsdom' Wales

3 uur geleden

Prins Charles, als Brits troonopvolger beter bekend onder zijn officiële titel 'prins van Wales' is zondag begonnen aan zijn jaarlijkse zomerbezoek aan het prinsdom. Vanuit zijn boerderij Llwynywermod nabij Llandovery in Carmarthenshire maakt hij een week lang uitstapjes in de omgeving. Motto van de bezoeken die Charles dit jaar in Wales aflegt is 'celebrate enterprise'.