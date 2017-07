'Prinses Diana was de beste moeder op aarde'

In augustus is het twintig jaar geleden dat de prinses van Wales op 36-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Prins William was toen vijftien, prins Harry was destijds twaalf jaar. In de nieuwe documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy halen William en Harry herinneringen op aan hun moeder aan de hand van fotoboeken.

Prins William zegt dat Diana erg ongedwongen was en graag lachte. Ze begreep volgens hem dat het echte leven zich buiten de paleismuren afspeelde. ''Ze was een van de stoutste ouders'', zegt Harry in de trailer. ''Ze was onze moeder en dat is ze nog steeds. En natuurlijk zeg ik als haar zoon dat ze de beste moeder van de wereld was. Ze overlaadde ons met liefde, dat is zeker."

Diana, Our Mother: Her Life and Legacy is later deze maand in het Verenigd Koninkrijk te zien via ITV. ''Deze nieuwe ITV-film biedt kijkers een fris en onthullend inzicht in het leven van prinses Diana door de persoonlijke beschouwingen van haar zonen, haar vrienden en familie'', zegt een woordvoerster van de Britse zender.