Veel commentaar op make-uploze Anouk

Zo wordt er onder anderen gevraagd hoe lang geleden de foto gemaakt is, waarop Anouk reageert met: „1 uur.” Ook reageren er verschillende mensen dat ze er ’moe’ uitziet en staat er in een van de tal reacties: „Geeft niet hoor. Ieder mens ziet er af en toe niet op zijn mooist uit. Lef om dit op Facebook te zetten.” Frank of Frans Gelauf spant de kroon wat betreft de negatieve commentaren en schrijft: „Je ziet er slecht uit schat.” De Nobody’s Wife-zangeres kan er gelukkig om lachen, want zelf reageert ze laconiek: „Dank je Frans of Frank. Zo zie ik er elke dag uit.”

Het is niet alleen maar kritiek die Anouk ontvangt. Er zijn ook een boel fans die de foto wel kunnen waarderen. Een van hen tikt: „Ik vind dit dus gewoon een heel mooie foto van een heel mooie vrouw! Respect dat je ook eens gewoon een foto van jezelf plaatst zonder visagie etc.”