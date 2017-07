Het was een tijdje onduidelijk of Wesley zou blijven spelen bij de Turkse club of dat er een verhuizing naar een ander land lonkte.

Nu bekend is dat de voetballer zich morgen meldt bij zijn club Galatasaray voor de training, lijkt een nieuw bestaan in Italië of Amerika op de lange baan te zijn geschoven. Daarbij heeft Wes ook nog een jaar voordat zijn contract afloopt bij de voetbalclub.