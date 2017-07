Het is juli 1977 als de eerste single van de Nederlandse meidengroep Luv’ in de Nederlandse Top 40 komt. My man bereikte een twaalfde plaats.

En al snel, vooral toen HANS VAN HEMERT zich ermee ging bemoeien, volgden er andere hits. Met You’re the Greatest Lover en Trojan Horse , die beiden de nummer één positie wisten te behalen, kreeg ook het buitenland interesse in de Nederlandse dames.