Vrouw ’knappe crimineel’ Jeremy Meeks wil scheiden

Melissa kwam erachter toen ze ’s ochtends wakker werd en haar telefoon checkte. „Van een onbekend persoon had ik een foto van mijn man opgestuurd gekregen die met een ander stond te zoenen. Ik was meteen in shock. Het was alsof er een bom af was gegaan die mijn hele wereld over de kop had gehaald. Ik had nog nooit gehoord van Chloe Green. Ik dacht dat Jeremy aan het werk was”, zegt ze in een interview tegen de Daily Mail.

Ze probeerde meteen contact te leggen met Jeremy, maar die reageerde niet op haar berichten en telefoontjes. Toen hij eindelijk reageerde, bleef hij zeggen: „Het spijt me zo, je hebt dit niet verdiend.” Melissa voelde zich vernederd dat de man waarmee ze al acht jaar getrouwd was, haar zo kon bedriegen. Ze vertelde hem dat hun relatie niet meer gered kon worden. „Hij stemde daarmee in. Ons huwelijk is voorbij.”

Melissa stond Jeremy afgelopen weekend toe om tijd door te brengen met zijn zoon, Jeremy Junior (7) en met haar 11-jarige zoon Robert, een kind uit een ander huwelijk. Toen hij de kinderen weer naar huis bracht, confronteerde zij hem nog een keer. „Hij bleef zich verontschuldigen voor de manier hoe ik achter zijn affaire was gekomen. „Deze foto’s blijven me eeuwig achtervolgen.”

Foto: Facebook Stockton Police Department

Jeremy Meeks werd in 2014 veroordeeld tot 27 maanden cel vanwege verboden wapenbezit. In juni dat jaar werd hij wereldberoemd nadat de politie zijn mugshot online had geplaatst. Hij stortte zich op zijn modellencarrière en gooide zijn leven volledig om.