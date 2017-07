Tour trekt minder tv-kijkers dan vorige jaren

In de eerste week van de uitzendingen keken gemiddeld 656.000 mensen naar de verrichtingen van de wielrenners in Frankrijk. Vorig jaar waren dat er nog 721.000. De daling ten opzichte van 2015 is nog veel groter. Toen schakelden gemiddeld 1.094.000 kijkers in voor de uitzendingen.

De SKO vermoedt dat de weinig aansprekende prestaties van de Nederlandse renners een belangrijke oorzaak zijn van het kijkgedrag. "Ook het mooie weer van de afgelopen week heeft een negatieve invloed op de kijkcijfers'', aldus een woordvoerder van SKO maandag.