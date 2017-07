Helaas voor de fans: het was maar een golfbal. De 35-jarige Jamie stond op de golfbaan om toerisme in de regio te promoten. Die boodschap kwam alleen niet echt over bij zijn fans. Het enige waar zij op konden letten was de grote bobbel in Jamies broek, schrijft The Sun.

Een van de fans grapte bij de foto: „Als Jamie iets in zijn zak stopt, geeft dat fans meteen een hartaanval!”. Een ander postte: „Ben ik de enige die de bal in zijn zak opmerkte en dacht dat het iets anders was?”