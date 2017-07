De toer begint volgend jaar op 5 en 6 mei in het Beursgebouw in Eindhoven. Daarna staat K3 het weekend van 26 mei in de Brabanthallen in Den Bosch. Daarop volgen shows in Nieuwe Luxor in Rotterdam, AFAS Live in Amsterdam, het Groningse MartiniPlaza en Orpheus in Apeldoorn.

Op 17 november presenteert K3 het nieuwe album Love Cruise. Dat is de derde cd van de populaire meidengroep in de huidige samenstelling. Een maand later komt ook een nieuwe K3-film uit.