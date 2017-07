Na de succesvolle release van zijn dertiende studioplaat 4:44 is de echtgenoot van Beyoncé weer helemaal terug. Onlangs werd al bekend dat hij drie grote festivals in Noord-Amerika zal aandoen.

Op 27 oktober trapt Jay-Z zijn tournee af in Anaheim. Daarna is hij te zien in alle grote steden van de Verenigde Staten en Canada. Op 21 december sluit hij de concertreeks af in Los Angeles.

Het is nu nog onduidelijk of Jay-Z ook buiten Noord-Amerika gaat toeren.