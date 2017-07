Twee maanden geleden liet Skepta nog aan het Engelse New Musical Express weten dat hij momenteel niet bezig wat met het maken van nieuw materiaal. Mogelijk is hij daar nu op teruggekomen, maar het kan ook zijn dat hij aan het werk is voor nieuwe songs van de Stones.

Skepta is een van de exponenten van de Grime-scene. Grime is de Britse variant van de Amerikaanse gangsta rap. In de raps wordt veel gebruik gemaakt van Londense straattaal.