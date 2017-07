John de Mol krijgt SBS volledig in handen

Talpa had al een derde van de aandelen in het bezit. Dankzij de overname wordt De Mol nu volledig eigenaar van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Eerder liet 62-jarige Talpa-baas al weten dat hij wil bouwen aan een mediabedrijf dat ‘verder gaat dan alleen televisie en dat dag en nacht via verschillende platformen media levert’.

Naast de televisiezenders van SBS is Talpa nu ook eigenaar van On Demand-videodienst KIJK. Het mediabedrijf heeft de radiozenders 538, Veronica en Sky Radio in handen.