Yellow Submarine wordt stripboek

38 min geleden

Volgend jaar verschijnt er een stripboek over Yellow Submarine. Het is dan vijftig jaar geleden dat de tekenfilm van The Beatles uitkwam. Bill Morrison, bekend van Bongo Comics en het satirische blad MAD, zal de strip schrijven en tekenen.