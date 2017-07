Pirates 5 succesvolste bioscoopfilm van 2017

Daarmee passeerde de piratenfilm de vorige recordhouder, The Beauty and the Beast. Deze film eindigde op iets meer dan 8 miljoen euro, zo maakte distributeur Disney maandag bekend. De vijfde piratenfilm, gebaseerd op de beroemde attractie in de Disneyland-parken, trok tot nu toe in Nederland 820.000 bezoekers.

Salazar’s Revenge is de eerste Pirates of the Caribbean-film in zes jaar tijd. Johnny Depp keert terug als de meestal beschonken piraat Jack Sparrow, die het ditmaal moet opnemen tegen de geest van zijn concurrent Salazar ( Javier Bardem). De film draait nog steeds in 133 zalen. Pirates of the Caribbean 5 zette eerder ook al het beste openingsweekend van de reeks op zijn naam. In het totaallijstje van beste openingsdagen in Nederland ooit belandt Salazar’s Revenge, zoals de titel officieel luidt, op de vijfde plaats. Hier eindigt kapitein Jack Sparrow achter Star Wars 7, Harry Potter 6 en 7 en de laatste Bond-film Spectre.