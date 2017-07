Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Paris Jackson heeft geen relatie'

1 uur geleden

Er is niks tussen Paris Jackson en acteur Trevor Donovan, meldt een Amerikaans entertainmentprogramma. De dochter van King of Pop Michael Jackson en Trevor werden het afgelopen weekend hand in hand gespot, maar een vriend van het stel zegt dat ze ‘gewoon’ vrienden zijn.