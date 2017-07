Winonah de Jong wil meer donkere modellen

„Ik ben op zoek naar een bepaalde look, naar een meisje dat iets uitstraalt wat bij mijn merk past”, legt de ontwerpster uit. Ze vestigde haar eigen merk Winonah in Milaan. „Bij de blonde modellen kan ik uit honderden meiden die ene kiezen, bij een bruin model wil ik dat ook. Een Braziliaans type is heel anders dan een Afrikaans.”

„Het antwoord van de modellenbureaus is elke keer: er is geen vraag naar, daarom hebben we ze niet. Of ze beslissen dat de donkere vrouwen die ze hebben niet goed genoeg zijn en ze schuiven hun eigen favorieten naar voren. Dat is helemaal brutaal. Er zijn genoeg mooie donkere modellen op de wereld. Maar ze zitten niet in de bestanden van modellenbureaus en dat is niet oké.”

Winonah vertelt verder geen liefhebber van de term voetbalvrouw te zijn. „Ik ben de vrouw van een voetballer, dat is waar, alleen kan ik niet goed tegen dat beeld. Dom en lui en de hele dag aan het shoppen. Ik zal niet zeggen dat ze niet bestaan, maar ik sta zo niet in het leven.”