Robbie Williams deze zomer nog nieuw album

Eind 2014 bracht Robbie Williams Under The Radar Volume 1 uit. „Het is een verzameling nummers waar ik ontzettend trots op ben, maar die de vorige albums niet hebben gehaald”, zegt Robbie. „Ze hadden er wel op moeten staan, want ze zijn geweldig.”

Het laatste album dat Williams uitbracht was The Heavy Entertainment Show, waarmee hij in Groot-Brittannië veelvuldig in de hitlijsten kwam. De zanger leverde 12 platen af die op nummer 1 binnenstormden en is daarmee recordhouder als soloartiest in eigen land.