Haakon in september naar Jordanië

Kroonprins Haakon was in oktober 2014 samen met echtgenote kroonprinses Mette-Marit ook al in Jordanië, waar beiden onder meer het immense Za'atari-vluchtelingenkamp bezochten. De kroonprins is sinds kort beschermheer van de Noorse Vluchtelingen Raad.

Het bezoek van Haakon staat in het teken van de jaarlijkse nationale inzamelingsactie van de Noorse televisie NRK. De opbrengst daarvan is bestemd voor de hulp die Unicef geeft aan kinderen die zijn getroffen door oorlog en geweld. De kroonprins is sinds ook beschermheer van de inzamelingsactie.

Haakon zal dan ook samen met vertegenwoordigers van Unicef opvangcentra en scholen voor Syrische vluchtelingen kinderen bezoeken.